3. Liga im Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen SV Meppen - Endstand 1:1

Das Geläuf im Grünwalder Stadion ist mittlerweile in einem bemitleidenswerten Zustand, insbesondere in den Strafräumen ist kaum noch Rasen übrig.. Kein Wunder: Heute findet bereits die vierte Partie in dieser Woche statt. Am Montag spielten hier die Löwen gegen Ingolstadt, am Dienstag Türkgücü gegen Haching und am Freitag Bayern II gegen Türkgücü.