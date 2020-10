Tor! 4:1 - Stefan Lex

Da ist das nächste Tor für die Löwen! Wein versucht es mit einem Steilpass in die Spitze. Der Ball wird von mehreren Lübeckern genau in den Lauf von Lex abgefälscht. Der Angreifer läuft völlig frei auf Raeder zu und schiebt die Kugel souverän am Keeper vorbei ins Tor - 4:1 für Sechzig!