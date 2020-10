Liveticker: TSV 1860 gegen VfB Lübeck

Während sich die erste und zweite Bundesliga in der Länderspielpause befindet, sind die Drittligisten auch an diesem Wochenende gefordert. Der TSV 1860 empfängt Aufsteiger VfB Lübeck im Grünwalder Stadion. Setzen die Giesinger ihren guten Saison-Auftakt fort? Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!