Durch einen 3:0-Erfolg über Fünftligist Düren steht der FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals. Die Partien sind kurz vor Weihnachten am 22. und 23. Dezember geplant. Doch auf wen trifft der Titelverteidiger? Die Paarungen der 2. Runde werden am Sonntag in der ARD-Sportschau gezogen. Verfolgen Sie die Auslosung ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!