DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: Auf wen trifft der FC Bayern im Viertelfinale?

In den vergangenen zwei Jahren schied der FC Bayern jeweils in der 2. Runde des DFB-Pokals aus, in dieser Spielzeit stehen die Münchner nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Mainz 05 bereits im Viertelfinale.

Neben den Top sechs der Bundesliga, bestehend aus Union Berlin, Borussia Dortmund, SC Freiburg, Titelverteidiger RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und dem Tabellenführer aus München, stehen auch der VfB Stuttgart und Zweitligist Nürnberg unter den ersten Acht des DFB-Pokals.

Die Paarungen für das Viertelfinale werden am Sonntagabend (19. Februar) um 17.10 Uhr gezogen, Verfolgen Sie die Auslosung im AZ-Liveticker!