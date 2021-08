DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: Auf wen treffen der FC Bayern und der TSV 1860?

Am Sonntagabend steht die Auslosung für die 2. Runde im DFB-Pokal an! Mit dem FC Bayern und dem TSV 1860 sind auch noch zwei Münchner Mannschaften im Lostopf vertreten. Während Rekordpokalsieger Bayern im Nachholspiel souverän mit 12:0 beim Bremer SV weiterkam, mussten die Löwen ihr Weiterkommen in der ersten Runde in einem packenden Elfmeterschießen gegen den SV Darmstadt 98 sichern. Ausgetragen werden die Spiele am 26. und 27. Oktober. Auf welche Mannschaften die Münchner Klubs treffen, erfahren Sie am Sonntagabend um 18.30 Uhr im Liveticker zur Auslosung!