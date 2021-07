DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: Auf wen treffen der FC Bayern, 1860 und Türkgücü in der 1. Runde?

Am Sonntag wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost – mit dem FC Bayern, dem TSV 1860 und Türkgücü sind auch drei Münchner Klubs vertreten. Während die Bayern gegen einen unterklassigen Gegner in den Wettbewerb starten, dürfen sich die Löwen und Türkgücü auf Highlights gegen Bundesliga-Klubs freuen. Die Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals findet im Rahmen der ARD-Sportschau statt, als Losfee fungiert Ex-Profi Thomas Broich. Ausgetragen wird die erste Runde am Wochenende vom 6. bis 9. August. Auf welche Gegner die Münchner Klubs treffen, erfahren Sie am Sonntag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!