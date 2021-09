Champions League im Liveticker: FC Bayern München gegen Dynamo Kiew  heute live

Nach den souveränen Siegen in der Bundesliga gegen Bochum (7:0) und Fürth (3:1) ist der FC Bayern wieder in der Champions League gefordert. Am 2. Spieltag der Gruppenphase gastiert Dynamo Kiew in der Allianz Arena.

Der deutsche Rekordmeister führt die Tabelle der Gruppe E nach dem 3:0 zum Auftakt in Barcelona an, der ukrainische Rekordmeister liegt punktgleich mit Benfica Lissabon auf dem zweiten Platz. Kiew kam gegen die Portugiesen am ersten Spieltag nicht über ein torloses Remis hinaus. Benjamin Pavard, der den Bayern nach seiner Roten Karte gegen Fürth in der Bundesliga gesperrt fehlen wird, ist in der Königklasse einsetzbar. Verfolgen Sie die Partie am Mittwochabend ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!