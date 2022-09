Champions League live: Inter Mailand gegen FC Bayern – Mittwoch live

Endlich wieder Königsklasse! Am Mittwochabend startet der FC Bayern in die neue Champions-League-Saison – und die beginnt gleich mit einem Leckerbissen. Die Münchner sind auswärts bei Inter Mailand im altehrwürdigen San Siro gefordert. Bei den Bayern stotterte der Motor in der Liga zuletzt etwas – auf das 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach folgte ebenfalls ein 1:1 auswärts bei Union Berlin. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann "nur" auf Tabellenplatz drei. Gibt's in der Champions League nun wieder einen Sieg? Anpfiff am Mittwochabend ist um 21 Uhr.