Bundesliga im Liveticker: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München live

Nach dem 4:0 im DFB-Pokal gegen Mainz 05 möchte der FC Bayern auch in der Bundesliga endlich den ersten Sieg im Kalenderjahr 2023 einfahren. Der Vorsprung in der Tabelle ist nach drei Remis in Serie bis auf einen Zähler auf Union Berlin zusammengeschrumpft, auch die Verfolger aus Leipzig und Dortmund sind näher an den deutschen Rekordmeister herangerückt. Am Sonntagabend gastieren die Münchner nun beim Tabellensiebten VfL Wolfsburg. Dort kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Coach Niko Kovac, der seit Sommer 2023 bei den Wölfen an der Seitenlinie steht.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 17.30 Uhr im AZ-Liveticker!