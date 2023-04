Bundesliga im Liveticker: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern – Samstag live

Nach dem Champions-League-Aus kann sich der FC Bayern nun voll auf den Bundesliga-Endspurt konzentrieren. Am Samstagnachmittag sind die Münchner zu Gast beim FSV Mainz 05. Im Titelrennen mit Borussia Dortmund kann der deutsche Rekordmeister am Samstagnachmittag in Mainz vorlegen und die Tabellenführung mit einem Sieg verteidigen. Der BVB ist erst im Topspiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt gefordert.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!