Bundesliga im Liveticker: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern – Samstag live

Die zehnte Deutsche Meisterschaft hat der FC Bayern durch den 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende fix gemacht, nun beginnt das Schaulaufen für den Rekordmeister. Am kommenden Samstag gastiert das Team von Trainer Julian Nagelsmann beim FSV Mainz 05. Wie für die Münchner geht es für die Rheinhessen in dieser Saison um nichts mehr. Drei Spieltage vor Schluss trennen die Mainzer zehn Punkte von den internationalen Rängen, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt für den Tabellenzehnten elf Punkte.

Verfolgen Sie die Partie der Bayern im Mainz am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!