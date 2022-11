Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen SV Werder Bremen – Dienstag live

Für den FC Bayern steht das vorletzte Spiel des Jahres an: Am Dienstagabend trifft der Rekordmeister in der Allianz Arena auf den SV Werder Bremen. Erst am vergangenen Wochenende haben die Münchner die Tabellenführung zurückerobert – im Nord-Süd-Klassiker soll Platz eins verteidigt werden. Matthijs de Ligt, Thomas Müller und Josip Stanisic werden gegen Werder verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingt nicht zu Verfügung stehen. Dayot Upamecano ist angeschlagen, wird aber wohl spielen können.

Verfolgen Sie die Partie des FC Bayern gegen den SV Werder Bremen am Dienstag ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!