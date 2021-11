Bundesliga live: FC Bayern München gegen SC Freiburg im Liveticker

Spitzenspiel in der Bundesliga! Doch am Samstag sind nicht etwa die Dortmunder oder Leipziger zu Gast in der Allianz Arena, vielmehr bekommt es der FC Bayern mit dem SC Freiburg zu tun. Die Breisgauer spielen bislang eine Top-Saison und sind die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Liga – entsprechend verdient steht die Mannschaft von Kult-Trainer Christian Streich auch auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern beträgt lediglich drei Punkte. Läuft die Tor-Maschinerie der Münchner auch gegen Freiburg weiter? Zuletzt gab es jeweils einen 5:2-Erfolg gegen Union Berlin sowie in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Anpfiff der Partie am Samstag ist um 15.30 Uhr – hier gibt's den Liveticker!