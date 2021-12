Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live

Das letzte Spiel des Jahres steht an und der FC Bayern steht bereits als Herbstmeister fest! Zum Jahresabschluss geht es für den Tabellenführer gegen den VfL Wolfsburg. Während die Bayern zuletzt beim 5:0 gegen Stuttgart durchweg überzeugten, kriselt es bei den Wolfsburgern gewaltig. Aus den letzten fünf Spielen gab es lediglich einen Punkt, am vergangenen Dienstag verlor die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mit 2:3 gegen den 1. FC Köln. Bei den Bayern wird die Personaldecke kurz vor Weihnachten indessen immer dünner: Gegen Stuttgart verletzte sich Flügelspieler Kingsley Coman, der Franzose zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird gegen Wolfsburg fehlen. Die Einsätze von Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer stehen weiter auf der Kippe. Anpfiff der Partie in der Allianz Arena ist am Freitagabend um 20.30 Uhr.