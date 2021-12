Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen FSV Mainz 05 - Samstag live

Jahresendspurt für den FC Bayern: Nachdem der Rekordmeister mit der 3:0-Machtdemonstration gegen den FC Barcelona die Gruppenphase der Champions League am Mittwoch erfolgreich abgeschlossen hat, geht es für die Münchner am Samstag gegen den FSV Mainz 05. Die Rheinhessen spielen bis dato eine gute Saison und schnuppern als Tabellensiebter an den europäischen Plätzen, zuletzt gab es einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Bayern hingegen will seinen Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen - oder im besten Falle sogar ausbauen. Ob das gelingt, erfahren Sie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!