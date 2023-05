Meister-Showdown in der Bundesliga! Die Bayern sind am letzten Spieltag in Köln auf Schützenhilfe angewiesen, um doch noch den elften Titel in Serie feiern zu können. Tabellenführer Borussia Dortmund darf daheim gegen Mainz 05 nicht gewinnen, gleichzeitig hilft den Münchnern gegen den 1. FC Köln nur ein Sieg.

