Liveticker: 1. FC Köln gegen FC Bayern München - Endstand 1:2

Da ist das 2:0 für die Bayern! Kimmich erobert den Ball in der eigenen Hälfte gegen Skhiri und macht das Spiel schnell. Gnabry zieht vom rechten Flügel in den Strafraum ein und vollendet per Linksschuss ins lange Eck.