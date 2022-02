Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern - Samstag live

Weiter geht's für den FC Bayern: Nach einer mühsamen englischen Woche trifft der deutsche Rekordmeister am Samstag auf Eintracht Frankfurt. Auch wenn die Hessen die vergangenen beiden Partien in der Liga verloren haben, ist für die Münchner Vorsicht geboten: In der Hinrunde fügte die Eintracht den Bayern die erste Niederlage unter Trainer Julian Nagelsmann zu, auch das Rückspiel der Vorsaison ging verloren. Verzichten müssen die Münchner am Samstag neben den Langzeitverletzten Manuel Neuer (Meniskus-OP), Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme) und Alphonso Davies (Anzeichen einer Herzmuskelentzündung) auch auf Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Thomas Müller, der sich unter der Woche erneut mit Corona infiziert hatte.

Verfolgen Sie die Partie des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!