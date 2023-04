3. Liga im Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 – Samstag live

Geht der Aufwärtstrend beim TSV 1860 weiter? Unter Maurizio Jacobacci konnten die Löwen drei der vergangenen vier Spiele gewinnen, zuletzt gab es zwei Siege in Folge. Nun steht für die Münchner jedoch eine enorm schwere Aufgabe an: Am Samstag geht es zum SV Wehen Wiesbaden, der als Tabellenzweiter noch beste Chancen auf den Aufstieg hat. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!