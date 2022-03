3. Liga im Liveticker: Viktoria Berlin gegen TSV 1860 - Freitag live

Langsam aber sicher biegt die Drittliga-Saison 2021/22 auf die Zielgerade ein: Zum Auftakt des 30. Spieltags gastiert der TSV 1860 am Freitagabend bei Viktoria Berlin. Während sich die Löwen nach drei Siegen in Folge wieder leise im Aufstiegsrennen angemeldet haben, sind die Hauptstädter in den vergangenen Wochen zunehmend in den Tabellenkeller gerutscht. Das Team von Trainer Farat Toku hat von den acht Ligaspielen in diesem Kalenderjahr noch kein einziges gewonnen, ganze sechs davon gingen verloren. Aktuell belegt die Viktoria Tabellenplatz 17.

Wie sich die Löwen in Berlin schlagen, erfahren Sie am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!