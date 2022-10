3. Liga im Liveticker: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 – Samstag live

Die Löwen müssen wieder in die Spur finden: Nach dem Unentschieden bei Borussia Dortmund II (1:1) und der 1:2-Heimniederlage gegen Ingolstadt soll jetzt wieder ein Dreier her, um in der Dritten Liga idealerweise wieder an die Tabellenspitze zu springen. Nächster Gegner ist der VfL Osnabrück, der aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz steht. Zuletzt gab es für die Niedersachsen eine 2:3-Niederlage gegen Dynamo Dresden. Anpfiff an der Bremer Brücke ist am Samstag um 14 Uhr.