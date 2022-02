3. Liga im Liveticker: Türkgücü München gegen TSV 1860 München live

Englische Woche für die Löwen! Nach dem bitteren 1:1 in Meppen trifft der TSV 1860 am Mittwochabend auf Stadtrivale Türkgücü. Im Nachholspiel des 22. Spieltags, das aufgrund der Corona-Fälle der Löwen Mitte Januar abgesagt werden musste, gilt es nun für die Elf von Michael Köllner, mit einem Sieg den Rückstand auf den Relegationsrang auf drei Zähler zu verkürzen. Neben dem Insolvenz-Chaos bangt Nachbar Türkgücü auch sportlich um den Klassenerhalt: Derzeit belegen die Münchner Platz 18 in der 3. Liga. Am Mittwochabend sind zum Derby 10.000 Zuschauer erlaubt, wie viele Löwen-Anhänger live im Olympiastadion dabei sein werden, ist aber noch ungewiss – die Partie könnte wichtige Einnahmen in Türkgücüs klamme Kassen spülen. Verfolgen Sie den AZ-Liveticker am Mittwoch ab 19 Uhr!