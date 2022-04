3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück live

Crunchtime in der 3. Liga! Bleibt der Aufstiegstraum für den TSV 1860 bestehen oder zerplatzen die Hoffnungen der Löwen endgültig? Am Wochenende könnte es möglicherweise schon eine Entscheidung geben – das Duell mit Tabellennachbar VfL Osnabrück steht an.

Während die Löwen aktuell mit 52 Zählern auf dem vierten Tabellenplatz stehen, hat Osnabrück lediglich einen Punkt weniger. Wer gewinnt, kann weiterhin ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden. Das Spiel der Sechzger gegen Osnabrück im Grünwalder Stadion – am Samstag ab 14 Uhr hier im AZ-Liveticker!