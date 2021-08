3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Türkgücü München live

Es geht weiter Schlag auf Schlag beim TSV 1860: Nach dem Erfolg gegen Darmstadt im DFB-Pokal und dem Einzug in die nächste Runde des Toto-Pokals gegen Kreisligist Birkenfeld sind die Löwen zum Abschluss der englischen Woche wieder in der Liga gefordert: Am Samstag steht das brisante Stadtderby gegen Türkgücü München an, das weiter auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Die Löwen, mit einem Sieg und Remis in die Saison gestartet, wollen sich mit einem weiteren Dreier in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen. Wie bereits zum Liga-Auftakt gegen Würzburg dürfen die Sechzger erneut Fans im Grünwalder Stadion empfangen – am Samstag sind bis zu 4.225 Anhänger erlaubt. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!