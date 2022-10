3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden – Samstag live

Topspiel in der Dritten Liga! Am 13. Spieltag empfängt der TSV 1860 die Gäste vom SV Wehen Wiesbaden – oder anders gesagt: Der aktuelle Tabellenzweite trifft auf den Dritten. Die Gäste haben sich durch einen 3:1-Sieg gegen den VfB Oldenburg in der Tabelle nach oben geschoben, die Löwen konnten ihr letztes Spiel mit 2:0 beim VfL Osnabrück gewinnen. Beide Mannschaften trennen nun lediglich zwei Punkte voneinander. Ein wichtiges Spiel also für die Sechzger und Trainer Michael Köllner – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.