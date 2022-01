3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen SV Wehen Wiesbaden live

Endlich rollt der Ball wieder in der 3. Liga! Am Samstag (15. Januar) startet der TSV 1860 mit einem Heimspiel im Grünwalder Stadion gegen den SV Wehen Wiesbaden ins neue Jahr. Die Löwen, die die beiden letzten Spiele 2021 für sich entscheiden konnten, sind mit einem Rückstand von sieben Punkten auf den Relegationsplatz in die Winterpause gegangen und wollen in der zweiten Saisonhälfte nochmal oben angreifen. Ob der Auftakt ins Jahr 2022 gelingt, erfahren Sie am 15. Januar ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!