3. Liga live: TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching im Liveticker

Nach der bitteren 1:2-Pleite in Saarbrücken geht es für den TSV 1860 am Freitag weiter in der 3. Liga! Im S-Bahn-Derby empfangen die Löwen Kellerkind Unterhaching, das aktuell nur auf dem 18. Tabellenplatz liegt und gegen den Abstieg kämpft. Auch bei Sechzig läuft es aktuell nicht rund: Nach drei Spielen in Folge ohne Sieg brauchen die Löwen dringend wieder einen Dreier, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Gegen die Münchner Vorstädter muss Michael Köllner zudem seine Abwehr umbauen, Stephan Salger und Marius Willsch fehlen gesperrt. Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!