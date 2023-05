3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Freiburg II – Aufstellung ist da

Lockeres Auslaufen zum Saisonendspurt, so könnte man wohl den Rest der Spielzeit beim TSV 1860 bezeichnen. Für die Löwen geht es um gar nichts mehr. In Sachen Aufstieg spielt die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci keine Rolle mehr und auch der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist groß genug. So werden die Sechzger die Saison also wohl im Niemandsland der Dritten Liga beenden. Aktuell stehen die Münchner auf dem neunten Platz. Am Samstag ist die Zweitvertretung des SC Freiburg zu Gast im Grünwalder Stadion. Die Breisgauer spielen eine Spitzen-Saison und stehen aktuell auf dem zweiten Platz. Aufsteigen dürfen sie allerdings nicht, das verbieten die Regularien des DFB. Können die Löwen einen Achtungserfolg feiern oder gibt es nach der 0:2-Niederlage zuletzt gegen Saarbrücken die nächste Pleite? Anpfiff in München ist am heutigen Samstag um 14 Uhr.