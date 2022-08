3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen MSV Duisburg – Samstag live

Die Siegesserie ist gerissen, ungeschlagen sind die Löwen in der 3. Liga aber weiterhin. Am vergangenen Spieltag gab es für die Sechzger ein 1:1 bei Viktoria Köln, nun wartet mit dem MSV Duisburg die nächste Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Michael Köllner. Der TSV 1860 grüßt weiterhin von der Tabellenspitze und hat einen Punkt Vorsprung auf die Überraschungsmannschaft vom SV Elversberg. Die Löwen gegen die Zebras, Sechzig gegen Duisburg im Grünwalder Stadion – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.