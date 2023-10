3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen SC Verl – Endergebnis 1:0

In der Tabelle springt der TSV 1860 auf Platz 8, mit vier Siegen und vier Niederlagen. Zwei Punkte sind es noch bis Aue auf Rang 2. So schnell kann der Löwenhimmel aufhellen. Am Dienstag geht es nach Ulm. Ex-Trainer Michael Köllner hat den Löwen vielleicht sogar einen Gefallen getan. Allzu groß dürfte das Selbstvertrauen nach einem 0:4 nicht sein.