3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue – Endstand 3:0

Es läuft alles für die Löwen. Gegen einen verunsicherten Gegner gab es ein frühes Tor durch Lakenmacher. Doch statt weiter zu kombinieren, machten die Löwen im Anschluss nicht mehr als nötig. Gefahr für Aue gab es nur, wenn das Tempo angezogen wurde. Das sieht ganz danach aus, als ob FC Coach Timo Rost nicht mehr in den Mannschaftsbus steigen wird gleich nach Abpfiff und seinen Job los ist. Wir hättten da eine Idee, was man am Wochenende in München machen kann. Die Löwenfans zeigten es vor dem Anpfiff in einer grandiosen Oktoberfest-Choreo. Wir sind gleich wieder da.