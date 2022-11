3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken – Sonntag live

Nach dem Patzer am vergangenen Spieltag in Bayreuth (0:1) brennen die Löwen auf Wiedergutmachung: Am Sonntag empfängt der Tabellenzweite den 1. FC Saarbrücken im Grünwalder Stadion. Die Saarländer belegen aktuell Platz fünf und könnten mit einem Sieg den Abstand auf den TSV 1860 bis auf zwei Zähler verkürzen.

