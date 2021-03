3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden am Montag live

Topspiel für den TSV 1860! Am Montagabend gastiert Tabellenführer Dynamo Dresden zum Traditionsduell im Grünwalder Stadion. Für die Löwen geht es im Aufeinandertreffen der ehemaligen Bundesliga-Klubs darum, den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen zu vermeiden. Aus den vergangenen sieben Ligaspielen holte das Team von Michael Köllner überschaubare acht Punkte, am Mittwoch kam Sechzig bei Schlusslicht VfB Lübeck nicht über ein torloses Remis hinaus. Mit 45 Zählern belegen die Löwen aktuell Platz vier in der 3. Liga, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler. Verfolgen Sie die Partie am Montag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!