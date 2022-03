3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen 1. FC Saarbrücken - Samstag live

Weiter geht's für den TSV 1860: Nach dem enttäuschenden Aus im Toto-Pokal beim TSV Aubstadt sind die Löwen wieder in der 3. Liga gefordert. Am Samstag ist der 1. FC Saarbrücken zum Verfolger-Duell um den Aufstieg im Grünwalder Stadion zu Gast. Besondere Brisanz erhält die Partie durch das Aus von Türkgücü, nach dem beide Klubs in der Tabelle nun nur noch einen Zähler auseinanderliegen. Der Gewinner der Partie darf sich weiter Hoffnung auf den Aufstieg machen - für den Verlierer rückt der Traum von der 2. Bundesliga in weite Ferne.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!