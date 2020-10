Liveticker: SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860

Für den TSV 1860 geht das straffe Programm weiter. Nach der ersten Saisonniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken am Mittwoch gastiert Sechzig am Montag um 19 Uhr bei der SpVgg Unterhaching zum S-Bahn-Derby. Mit elf Punkten aus den ersten sechs Spieltagen belegen die Löwen, die am Montag auf den verletzten Stefan Lex verzichten müssen, aktuell Platz drei. Haching findet sich mit neun Zählern auf Platz elf wieder. Anders als zuletzt bei den Heimspielen im Grünwalder Stadion werden beim Derby im Sportpark nach aktuellem Stand auch Zuschauer dabei sein - die endgültige Entscheidung obliegt jedoch weiter den Behörden.