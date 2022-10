3. Liga im Liveticker: SpVgg Bayreuth gegen TSV 1860 München – Samstag live

Das nächste bayerische Derby für den TSV 1860 steht an! Am Samstag sind die Löwen zu Gast bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth. Gegen den Tabellenletzten der 3. Liga zählt für die Sechzger nur ein Sieg, um den zweiten Platz in der Liga weiter zu festigen. In Bayreuth kommt es auch zum Duell gegen zahlreiche Ex-Löwen: Unter anderem laufen Markus Ziereis, Felix Weber und Nico Andermatt nun für die Oberfranken auf. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!