3. Liga im Liveticker: SC Freiburg II gegen TSV 1860 München live

Es wird ernst im Aufstiegskampf für den TSV 1860! Als Tabellenfünfter dürfen sich die Löwen an den letzten sechs Spieltag kaum mehr einen Ausrutscher leisten, auch nicht in Freiburg. Am Sonntag sind die Sechzger bei der Bundesliga-Reserve zu Gast, die aktuell auf Platz zehn der Tabelle liegt.

Marco Hiller dürfte nach seiner überstandenen Corona-Infektion gegen die Freiburger wieder im Löwen-Tor stehen, auch Phillipp Steinhart (Magen-Darm) wird zurückerwartet. Fraglich ist hingegen weiter der Einsatz von Stephan Salger (Sprunggelenksverletzung).

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 13 Uhr im AZ-Liveticker!