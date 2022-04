3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München live

Seit der 2:3-Pleite am Karsamstag gegen den VfL Osnabrück ist klar: Der TSV 1860 wird auch in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga antreten müssen. Das Ziel ist jetzt Rang vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Spielzeit berechtigt. Einen Ausrutscher darf sich der Tabellenfünfte aus Giesing allerdings nicht mehr leisten, auch nicht gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonntag. Für die Zebras haben sich mit einem Sieg am vergangenen Spieltag vorerst aufkommende Abstiegssorgen erledigt, als 13. der Tabelle können sie nun entspannt dem Saisonfinale entgegenblicken.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 13 Uhr im AZ-Liveticker.