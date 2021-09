3. Liga im Liveticker: Hallescher FC gegen TSV 1860 München live - Spielstand 0:0

Corona-Wirbel beim TSV 1860: Kurz vor dem Burghausen-Spiel wurde Kevin Goden positiv auf das Virus getestet. Coach Michael Köllner wird der Zutritt ins Stadion von der Stadt Halle verwehrt, obwohl er eine Ausnahmegenehmigung vom Münchner Gesundheitsamt erhalten hat. Zudem müssen alle nicht vollständig geimpften Spieler in Quarantäne und fallen vorerst aus. Das Spiel am Sonntag beim Halleschen FC findet dennoch statt, da mehr als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Halle liegt mit einem Punkt mehr auf dem Konto insgesamt drei Plätze vor den Sechzgern, allerdings zählte das Team aus Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit zu den Lieblingsgegnern der Löwen. Zuletzt gab es teils deutliche Siege gegen die Hallenser. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr!