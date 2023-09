3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: Hallescher FC gegen TSV 1860 München - Endstand 0:2

Aus, das Spiel ist aus! Nach vier Niederlagen in Folge gewinnt der TSV 1860 in Halle glücklich mit 2:0! Dabei fanden die Münchner nicht gut ins Spiel. Erst Schröter, der einen Bock von Hug eiskalt zum 1:0 ausnutzte, brachte die Münchner ins Spiel. In der zweiten Hälfte machte Halle viel Druck, aber nicht das Tor. Den Treffer machte wie schon in der ersten Hälfte der TSV 1860 in Person von Guttau. Trotz zahlreicher Chancen von Halle blieb es beim 2:0 für die Giesinger. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wiesn-Wochenende!