Liveticker: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern

Fazit zum Ziel: Was für ein Spiel! Insbesondere in der ersten Halbzeit suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive und leisteten sich in der Defensive kleinere Nachlässigkeiten, Keylor Navas und Manuel Neuer waren aber stets zur Stelle. Im zweiten Durchgang wurde PSG dann passiver und überließ den Bayern den Ball, um auf Konterchancen zu lauern. Unter dem Strich geht der Sieg für die Bayern angesichts der Chancenverteilung durchaus in Ordnung.