TSV 1860 München gegen 1. FC Magdeburg - Endergebnis 1:1

In der Westkurve hängen heute neben dem Dauer-Plakat "Fußball gehört den Fans" zwei weitere Spruchbänder: Eines davon kritisiert den DFB ("Für Fanprojekte Gelder kürzen, aber das DFB-Präsidium in Reichtum stürzen"). Das zweite Spruchband ("Die Kurve sagt Danke!") richtet sich an die zehn Spieler, die im Vorfeld des Spiels von Stadionsprecher Stefan Schneider verabschiedet wurden: Stellvertretend sind vier Trikots aufgemalt, mit den Rückennummern von Eric Weeger, des langjährigen Kapitäns Felix Weber, Ex-Bundesligastar Timo Gebhart und Nico Karger.