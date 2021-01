Bundesliga im Liveticker: FC Schalke 04 gegen FC Bayern am Sonntag live

Es geht weiter Schlag auf Schlag! Nur vier Tage nach dem 1:0-Zittersieg beim FC Augsburg startet der FC Bayern in die Rückrunde der Bundesliga - am 18. Spieltag gastiert der Titelverteidiger beim FC Schalke 04. Trotz der zuletzt holprigen Auftritte gehen die Münchner als haushoher Favorit ins Duell mit den Königsblauen, die in den 17 Spielen in dieser Saison gerade einmal einen einzigen Sieg holen konnten. Immerhin: Gegen Bayern kann das Tabellenschlusslicht wohl erstmals auf Stürmer Klaas-Jan Huntelaar bauen, der Anfang der Woche per Leihe von Ajax Amsterdam nach Gelsenkirchen zurückkehrte. Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!