3. Liga im Liveticker: SC Verl gegen TSV 1860 München live

Es läuft bei den Löwen! Nach dem 4:0-Heimsieg gegen den SV Meppen und dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel grüßt der TSV 1860 von der Tabellenspitze. Am Samstag möchte die Mannschaft von Michael Köllner mit dem nächsten Dreier Platz eins verteidigen. Die Sechzger treffen in Paderborn auf den SC Verl, der sich mit nur einem Zähler aus drei Spielen aktuell in der unteren Tabellenregion wiederfindet. Verzichten müssen die Löwen am Samstag auf Phillipp Steinhart. Der Linksverteidiger wird dem TSV 1860 mit einer Knie-Verletzung wochenlang fehlen.

SC Verl gegen TSV 1860 – verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!