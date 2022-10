Bundesliga-Topspiel im Liveticker: Borussia Dortmund gegen FC Bayern – Samstag live

Das Spiel der Spiele in der Bundesliga steht wieder an: Am Samstagabend muss der FC Bayern auswärts bei Borussia Dortmund ran – das Liga-Topspiel im Signal Iduna Park! Oft heißt es bei diesem Duell Erster gegen Zweiter, aktuell sieht es jedoch anders aus: Die Bayern stehen momentan auf dem dritten Tabellenplatz, die Dortmunder befinden sich punktgleich einen Rang dahinter. Offen ist noch, ob Bayerns Corona-Profis Joshua Kimmich und Thomas Müller rechtzeitig einsatzbereit sein werden – eine Entscheidung folgt am Freitag. Der Sieger des Topspiels könnte sich an die Tabellenspitze setzen, vorausgesetzt die Konkurrenz (Union Berlin und Freiburg) patzt. Spannung ist also auf jeden Fall geboten! Anpfiff in Dortmund ist am Samstag um 18.30 Uhr.