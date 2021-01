Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München heute live

Das erste Auswärtsspiel für den FC Bayern im Jahr 2021 steht an! Am Freitagabend ist der Rekordmeister zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Für die Münchner gilt es nach dem 5:2-Erfolg zum Jahresauftakt gegen Mainz mit einem weiteren Dreier die Spitzenposition in der Bundesliga zu festigen. Trainer Hansi Flick kann beim Tabellensiebten aus Gladbach womöglich wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen, der am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker.