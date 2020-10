Ticker zum Nachlesen: Auslosung der Champions-League-Gruppenphase Saison 2020/21

Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres! "Das fühlt sich überragend an. Wenn man immer wieder so konzentriert und hart arbeitet, dann ist das super", sagt der Angreifer, der in der abgelaufenen Saison in Bundesliga, DFB Pokal und Champions League Torschützenkönig wurde und damit herausragenden Anteil am Erfolg der Bayern hatte. "Ich möchte mich bei meinen Trainer, Mitspielern und insbesondere bei meiner Familie bedanke, ohne sie wär das nicht möglich gewesen. Ich bin so glücklich!"