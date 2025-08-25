Der Regisseur, dem die Frauen vertrauen: François Ozon über seinen neuen Film "Wenn der Herbst naht"

Ob Komödie, Lovestory, Melodram, Thriller oder Coming of Age Story: François Ozon beherrscht einfach jedes Genre. Der „Frauenregisseur“ erzählt in „Wenn der Herbst naht“ eine Geschichte aus der herbstlich strahlenden Bourgogne, wo zwei betagte Freundinnen, Michelle (Hélène Vincent) und Marie-Claude (Josiane Balasko) ein geruhsames Leben führen. Bis nach einer Pilzvergiftung Michelles Tochter(Ludivine Sagnier) der Mutter Mordabsichten vorwirft und ihr jeglichen Kontakt mit dem geliebten Enkel verbietet. Ein schwerer Schlag für die alte Dame, die unerwartet Unterstützung von Marie-Claudes aus dem Knast entlassenen Sohn erhält. Über seine Methode sei hier nichts verraten. Vieles bleibt bewusst vage und unausgesprochen in diesem wunderbar amoralischen an Georges Simenon erinnernden Genremix. Ein Mosaik aus Schuld und Unschuld, Doppelbödigkeit und Andeutungen und falschen Fährten. Frankreichs umtriebigster Regisseur präsentiert in wenigen Tagen beim Venedig-Filmfestival schon seinen nächsten Film, „L`étranger“, basierend auf dem berühmten Roman von Albert Camus.

AZ: Monsieur Ozon, einen Film mit Frauen über 70 und 80 zu drehen zeugt für mich von einer Portion Mut.

François Ozon: Es war weniger aufreibend als vor über 20 Jahren „Unter dem Sand“ mit Charlotte Rampling. Da hagelte es Warnungen, das interessiere doch niemanden, Charlotte sei nicht „in“ und zu alt. Damals war sie erst 50! Manche Dinge ändern sich. Es gibt langsam mehr Rollen für ältere Schauspielerinnen. Da profitierte ich von einem Vertrauensvorschuss, das Budget war auch nicht so hoch, wir drehten größtenteils in einem Haus. Ein sehr intimer Film, da hat man mich machen lassen.

Regisseur François Ozon. © Jens Kalaene/dpa

Was schätzen Sie an älteren Frauen?

Nach „Mein fabelhaftes Verbrechen“ mit zwei jungen Mädchen, wollte ich diese Frauen filmen, weil sie trotz einiger Fortschritte oft im Kino noch unsichtbar sind. Man sieht sie als Karikatur oder in kleinen Rollen als perfekte Großmutter, ein wenig verrückt. Diese zwei Frauen sind echt, im Gegensatz zu denen, die durch Schönheitsoperationen das Alter aufhalten wollen. Hélène Vincent und Josiane Balasko sind einfach schön mit ihren Falten, die Lebenserfahrung widerspiegeln, eine komplexe und komplizierte Vergangenheit. Mit Schauspielerinnen zu arbeiten, ist immer ein Genuss, egal welchen Alters.

Nicht wenige Ihrer Filme handeln von der dunklen Seite, Verbrechen und Liebe liegen nahe beieinander. Woher kommt die Faszination daran?

Das ist wie im Leben. Verstecken wir uns nicht alle hinter einer Maske? Mehr als das Verbrechen interessieren mich die Ambiguität der Figuren, die Fragen um den Tod. Ist es ein Unfall, Selbstmord, oder Mord oder ein natürlicher Tod. Auch den Umgang mit Trauer finde ich spannend. Wie lebt man weiter? Der Ton des Films sollte an Georges Simenon erinnern und die amoralische Seite ohne richtige juristische Auflösung.

Haben Sie eine besondere Beziehung zur Bourgogne?

Als Kind habe ich oft die Ferien dort verbracht. Dahin wollte ich zurückkehren, es gibt schöne Wälder und Dörfer. Ich mag diese Region, die ist filmisch noch nicht so ausgebeutet, da kann man noch etwas entdecken. Leider wirken manche Gegenden heute traurig und verlassen. Es gibt keine Industrie, die Leute wandern ab in die Städte. Ich wollte noch einmal diese Atmosphäre im ländlichen Frankreich einfangen, wo es im Dorf noch funktioniert und die Bewohnern scheinbar zufrieden sind, sich aber hinter den Fenstern seltsame Dinge ereignen.

Das Verhältnis von Valérie (Ludivine Sagnier) und ihrer Mutter Michelle (Hélène Vincent) ist angespannt © ©2024 FOZ/FRANCE 2 CINÉMA/PLAYTIME

Sie drehen oft mit den gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern. Was zählt: eine Art Sicherheit oder die familiäre Atmosphäre?

Ich mag meine Schauspieler und möchte sie gerne dem Publikum zeigen und schätze das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Mit Ludivine Sagnier habe ich seit „Swimmingpool“ nicht mehr gearbeitet. Damals war sie noch jung, jetzt ist sie eine ganz andere Person, eine über Vierzigjährige mit Kindern. Mich bewegt es, Menschen nach langer Zeit in einem ganz anderen Alter und anderen Lebenssituation wieder zu begegnen. Hélène Vincent und Josiane Balasko hatten eine kleine Rolle in „Gelobt sei Gott“ wie auch Pierre Lottin.

"Meine Tante hätte fast die Familie ausgelöscht"

Was hat die Geschichte von den vergifteten Pilzen mit Ihrer Kindheit zu tun?

Eine von mir geliebte Großtante lud ein zu einem Familienessen mit frisch gesammelten Pilzen. Anschließend waren alle krank, einige landeten im Krankenhaus. Ich fand die Vorstellung, dass meine Tante die ganze Familie ausgelöscht hätte, einfach super. Dieses kriminelle Element spukte in meiner kindlichen Fantasie herum. Ich war damals sechs oder sieben Jahre alt, aber nicht beim Essen. Wer weiß, vielleicht wäre ich wegen meines jungen Alters gestorben und dann würden wir hier nicht plaudern. Jetzt sind die Kinder meiner Großtante sauer, weil sie meinen, ich würde ihr Vergiftungsabsichten unterstellen.

Michelle (Hélène Vincent) und Marie-Claude (Josiane Balasko) beim Pilzesammeln © ©2024 FOZ/FRANCE 2 CINÉMA/PLAYTIME

Wichtig ist Ihnen die Beziehung zwischen Oma und Enkel, zwischen den Generationen. Welche Beziehung hatten Sie zu ihrer Oma?

Ich mochte meine Großeltern sehr gerne. Manchmal ist es leichter, mit denen klarzukommen als mit den eigenen Eltern. Und ich erinnere mich daran, dass einer meiner Klassenkameraden mal sagte, meine Oma schaue aus wie eine Nutte. Sie war ziemlich jung, rauchte, hatte einen tollen Busen, war eine umwerfend attraktive und sexy Frau. Ein Vollweib, wie man damals noch sagte. Seine Oma dagegen eine ziemlich steife Dame. Es ist schon seltsam, dass man Großeltern keine Sexualität, keine Sehnsucht, keine Begierde zubilligt. Danach habe ich sie mit ganz anderen Augen gesehen.

"Ich habe einige Körbe bekommen"



Dass beide ältere Ladys im Film früher auf den Strich gingen, lassen Sie erst einmal außen vor.

Eine bewusste Entscheidung. Der Zuschauer sollte am Anfang die nicht gerade sympathische Tochter kennen lernen. Und dann gibt es einen Moment, wo man ihr Verhalten versteht, den Grund für ihre Aggression. Ich habe viel darüber gelesen, was es für ein Kind bedeutet, wenn die Mutter Prostituierte war. Die einen lehnen sie total ab und machen Vorwürfe, andere können damit leben und vielleicht verzeihen. Aber das sollte nicht das Thema sein. Vielleicht hatten die Mütter keine andere Wahl. Ich enthalte mich jeglichen moralischen Urteils.

Sie gelten als „Frauenregisseur“. Reicht es, wenn Sie eine Schauspielerin anrufen und schon sagt die zu?

Ich habe einige Körbe bekommen, bin aber niemandem böse. Da geht es um persönliche Einschätzung von Rolle und Film, manchmal passt irgendetwas nicht. Es kann auch anders kommen. Sophie Marceau sagte bei einem Projekt ab und spielte dann in „Alles ist gut gegangen“ die Hauptfigur.

Michelle (Hélène Vincent) liebt ihren Enkel Lucas (Garlan Erlos) über alles © ©2024 FOZ/FRANCE 2 CINÉMA/PLAYTIME

Viele Ihrer renommierten Kollegen arbeiten für große Plattformen wie Netflix & Co.. Reizt Sie das oder bleiben Sie dem Kino treu?

Ich bleibe dem Kino treu. Ich habe nichts gegen diese Plattformen, als neue Finanzierungsquelle für Filme, die ins Kino kommen. Und natürlich wird eine Netflix-Produktion weltweit gesehen. Eine große Öffentlichkeit vor allem für Serien, warum nicht? Man hat mir die französische Serie „Dix pour Cent“ (Call my Agent) sogar vorgeschlagen. Ich habe die ersten Episoden gelesen, sie waren zweifellos gut. Aber so wirklich gejuckt hat mich das Projekt nicht. Ich ziehe es vor, eine Geschichte in zwei Stunden zu erzählen und würde es nicht akzeptieren, aus einem meiner Filme eine Netflixserie zu machen wie Olivier Assayas aus „Irma Vep“.

Fühlen Sie sich ein wenig als Talent-Scout? Sie entdecken junge Akteure, wie Pierre Niney und Paula Beer für „Frantz“ 2016, die ab da schnell Karriere machten, Niney sogar als „Graf von Monte Christo“, Paula Beer als Christian Petzolds Lieblingsschauspielerin.

So ganz unbekannt waren sie nun nicht, als ich mit ihnen drehte. Ich freue mich für sie. Unser Starsystem in Frankreich hält die Filme am Laufen und verleiht dem französischen Film eine große Vielfalt. Dieses Starsystem fehlt in Deutschland.

"Ich bin glücklich mit dem französischen Fördersystem"

Sie sind mit allein 23 Kinofilmen einer der fleißigsten Regisseure Frankreichs, fast so fleißig wie der unvergessliche Claude Chabrol.

Ich liebe meine Arbeit, finde immer inspirierende Themen und bin auch noch fit. Jeder Film macht mir auf seine Weise Spaß, ist ein neues Abenteuer. Sonst würde ich den Job an den Nagel hängen. Am liebsten würde ich zwei oder drei Filme jährlich drehen.

Im Filmemachen geht es nicht nur um Kunst, sondern auch um Geld. Kriegen Sie inzwischen die nötige Finanzierung leichter als junge Filmemacher?

Für mich geht es auch nicht mit einem Fingerschnippen. Meine Filme sind finanziell in der Mitte angesiedelt, also weder große Kracher noch kleine Arthousefilme. In Frankreich werden vorrangig die ganz kleinen Filme für ein oder zwei Millionen Euro gefördert oder die großen wie im vergangenen Jahr „Der Graf von Monte Christo“ mit 30 Millionen Euro oder mehr. Dazwischen, bei acht oder zehn Millionen Euro bewege ich mich und versuche, mit dem Budget gut zu haushalten. Aber Jammern ist nicht, wir sollten glücklich sein mit dem effizienten französischen Fördersystem und einem hochgradig cinephilen Publikum.

Welcher Ihrer Filme ist für Sie der erfolgreichste?

Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. „8 Frauen“ war ein riesiger Kassenerfolg, auch international, „Gelobt sei Gott“ sprach eine andere Zuschauergruppe an, viele von dem Thema Missbrauch in der Kirche Betroffene. Das Publikum sucht sich seine Filme aus. Und das ist auch gut so.