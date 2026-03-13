Verlosung zu den Oscars 2026: Mit der AZ tippen und Tickets fürs Premium-Kino gewinnen

Wer wird dieses Jahr bei den Oscars abräumen? Tippen Sie und gewinnen 15 oder 5 Karten für den Gloria Palast, Münchens Premiumkino am Stachus.

Am 15. März findet die Gala der 98. Academy Awards in Los Angeles statt– dieses Mal moderiert vom Comedian Conan O’Brien. "Blood & Sinners" brach bereits im Vorfeld einen Rekord mit insgesamt 16 Nominierungen, darunter für den besten Film. Damit ist Ryan Cooglers unerwarteter Genre-Mix der meistnominierte Film in der Oscar-Geschichte. Aber man muss bedenken, dass die Kategorienzahl auch öfter mal erweitert wurde – wie diesmal durch "Bestes Casting".

Die deutsche Hoffnung auf einen Oscar war der Film "In die Sonne schauen". Er wurde eingereicht, aber leider nicht nominiert. Dennoch wird es in der Kategorie Bester Internationaler Film besonders interessant werden. Denn sowohl das bizarre Drama "Sirât", als auch die wunderbar psychologische, skandinavische Produktion "Sentimental Value" sind im Rennen. Wie auch die arabisch-französische "Stimme von Hind Rajab" – einem brisanten Beitrag zum Gazakrieg. Interessant ist, dass auch ein iranischer Beitrag dabei ist: "Ein einfacher Unfall" des Regimekritikers Jafar Panahi. Eine der großen Fragen des Abends: Bekommt Timothée Chalamet endlich seinen Oscar oder verliert er gegen Leonardo DiCaprio?

BESTER FILM „Bugonia" „Frankenstein" „F1" „Hamnet" „Marty Supreme" „One Battle After Another" „The Secret Agent" „Sentimental Value" „Blood & Sinners" „Train Dreams"

Als der Gloria Palast 1956 eröffnete, galt das Kino als modernstes in Deutschland. Der Glamourfaktor war hoch: Bevor der Film begann, schnellten vor der Leinwand Wasserfontänen in die Höhe. Diese feuchtfröhliche Extravaganz gibt es nicht mehr, aber das Gloria bietet seit seiner Renovierung 2012 allen Luxus, den man sich in einem Kino wünscht: Ledersitze mit verstellbaren Rückenlehnen und Fußhockern, eine mondäne lange Bar, eine Garderobe, Service am Kinoplatz. Gute Sicht hat man auch von der Galerie aus, wo man auf gepolsterten Sitzbänken Platz nimmt. Unser Oscartipp-Gewinner bekommt 15 Karten für dieses moderne Premiumkino und kann sich einen edlen Kinoabend mit einem ganzen Haufen Freunde machen.